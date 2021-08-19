Nils Purins

№16
Нападающий
Nils Purins
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 20:00
Рига
1 : 1
Линкольн
19.08.2021 19 авг. 2021 чт 20:00
был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Рига
1
Линкольн
1
был в запасе