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Niklas Hauptmann
№36
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:30
Боруссия
5 : 0
Хольштайн
37'
37'
37'
01.05.2021
01 мая 2021
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/2 финала
Боруссия
5
Хольштайн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/2 финала
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
Рот-Вайсс
0 : 3
Хольштайн
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Рот-Вайсс
0
Хольштайн
3
минуты: 88' - 90' / Германия. Кубок, 1/4 финала
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
20:30
Хольштайн
1(7) : 1(6)
Дармштадт
207'
207'
207'
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
20:30
207'
минуты: 76' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
1(7)
Дармштадт
1(6)
минуты: 76' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
22:45
Хольштайн
2(6) : 2(5)
Бавария
205'
205'
205'
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
22:45
205'
минуты: 77' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
2(6)
Бавария
2(5)
минуты: 77' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:30
Рилазинген-Арлен
1 : 7
Хольштайн
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рилазинген-Арлен
1
Хольштайн
7
был в запасе