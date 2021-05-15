Андрей Никитин
№15
Полузащитник
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Команда
Факел
Возраст
20
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Акрон
0 : 2
Факел
85'
85'
85'
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
минуты: 41' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
минуты: 41' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Волгарь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 1
Факел
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5
Факел
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Факел
1 : 1
Нефтехимик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 34 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Факел
4 : 1
Чертаново
90'
90'
90'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Факел
4
Чертаново
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Нижний Новгород
1 : 2
Факел
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Нижний Новгород
1
Факел
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 3
Факел
49'
49'
49'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 13:00
49'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Енисей
1
Факел
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
Факел
3 : 0
СКА-Хабаровск
25'
25'
25'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Факел
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Балтика
0 : 0
Факел
81'
81'
81'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
62'
62'
62'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
62'
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
69'
69'
69'
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
69'
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
4
Факел
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 21 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Факел
1 : 1
Крылья Советов
65'
65'
65'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Факел
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Факел
0 : 0
Алания
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Факел
0
Алания
0
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 15 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 13 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Иртыш
1 : 0
Факел
43'
43'
43'
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Иртыш
1
Факел
0
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 12 тур