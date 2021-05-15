Всеволод Нихаев
№99
Нападающий
Подписаться
Команда
Акрон
Возраст
22
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 1
Акрон
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1
Акрон
1
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Акрон
1 : 2
Крылья Советов
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1
Крылья Советов
2
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нефтехимик
3 : 2
Акрон
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3
Акрон
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 15:00
Акрон
1 : 1
Иртыш
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1
Иртыш
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чертаново
0 : 1
Акрон
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чертаново
0
Акрон
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Акрон
0 : 0
Нижний Новгород
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Акрон
0
Нижний Новгород
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Оренбург
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Акрон
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур