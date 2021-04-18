Niakhate Ndiaye
№33
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
Нант
1 : 2
Лион
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Нант
1
Лион
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
Ланс
1 : 1
Лион
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1
Лион
1
был в запасе