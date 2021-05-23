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Ахмад Нгуямса
№19
Защитник
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Команда
Дижон
Возраст
20
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Дижон
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Сент-Этьен
0
Дижон
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Дижон
0 : 4
Нант
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Дижон
0
Нант
4
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
Ренн
5 : 1
Дижон
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5
Дижон
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ланс
2 : 1
Дижон
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2
Дижон
1
был в запасе
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
1 : 1
Дижон
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1
Дижон
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Лорьян
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0
Лорьян
0
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Бордо
3 : 0
Дижон
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3
Дижон
0
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Дижон
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1
Дижон
0
был в запасе
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Дижон
0 : 2
Брест
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Брест
2
был в запасе
28.08.2020
28 авг. 2020
пт
22:00
Лион
4 : 1
Дижон
38'
38'
38'
28.08.2020
28 авг. 2020
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур