Нето (Норберто Мурара Нето)
№13
Вратарь
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Команда
Барселона
Возраст
31
Рост
191
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Барса» продала Силлессена в «Валенсию». Уже пять лет трансферы между этими клубами – провал
#Яспер Силлессен
27 июня 2019, 07:55