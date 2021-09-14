Руслан Нещерет

№35
Вратарь
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Возраст
20
Рост
190
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига чемпионов
14.09.2021 14 сент. 2021 вт 22:00
Динамо
0 : 0
Бенфика
14.09.2021 14 сент. 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Динамо
0
Бенфика
0
был в запасе