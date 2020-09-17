Nemanja Ljubisavljević
№26
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Бодо/Глимт
3 : 1
Жальгирис
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Бодо/Глимт
3
Жальгирис
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд