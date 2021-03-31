Дарко Неясмич
№6
Полузащитник
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Команда
Хайдук
Возраст
22
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Хорватия (мол.)
1 : 2
Англия (мол.)
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Хорватия (мол.)
1
Англия (мол.)
2
был в запасе