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Бридж Ндилю
№22
Нападающий
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Команда
Нант
Возраст
20
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
Нант
1 : 2
Монако
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
23:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Лион
3 : 0
Нант
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Анжер
90'
90'
90'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
90'
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1
Анжер
1
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Реймс
3 : 2
Нант
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3
Нант
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
23:00
Нант
0 : 3
ПСЖ
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0
ПСЖ
3
был в запасе