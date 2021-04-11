Илиман Ндиайе
№34
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Возраст
21
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Арсенал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Арсенал
3
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе