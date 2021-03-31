Даниэл Наумов
№29
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
23
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Северная Ирландия
0 : 0
Болгария
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Северная Ирландия
0
Болгария
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Болгария
0 : 2
Италия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Болгария
0
Италия
2
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Болгария
1 : 3
Швейцария
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Болгария
1
Швейцария
3
был в запасе