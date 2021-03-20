Nathan Moriah-Welsh
№39
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:15
Борнмут
0 : 3
Саутгемптон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:15
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Борнмут
0
Саутгемптон
3
был в запасе