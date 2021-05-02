Георгий Натабашвили
№31
Вратарь
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Команда
Алания
Возраст
21
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 20:00
Балтика
2 : 0
Алания
02.05.2021 02 мая 2021 вс 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Балтика
2
Алания
0
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
Алания
3 : 1
Краснодар-2
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3
Краснодар-2
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
Алания
1 : 1
Торпедо
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Алания
1
Торпедо
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Шинник
0 : 1
Алания
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0
Алания
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
Спартак-2
3 : 3
Алания
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
3
Алания
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
Динамо
0 : 2
Алания
10.03.2021 10 марта 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Алания
3 : 1
Чертаново
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Алания
3
Чертаново
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
был в запасе