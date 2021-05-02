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Георгий Натабашвили
№31
Вратарь
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Команда
Алания
Возраст
21
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
02.05.2021
02 мая 2021
вс
20:00
Балтика
2 : 0
Алания
02.05.2021
02 мая 2021
вс
20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Балтика
2
Алания
0
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:00
Алания
3 : 1
Краснодар-2
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3
Краснодар-2
1
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
17:00
Алания
1 : 1
Торпедо
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Алания
1
Торпедо
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Алания
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0
Алания
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Алания
2 : 0
Факел
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Алания
2
Факел
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Волгарь
1 : 0
Алания
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1
Алания
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
Спартак-2
3 : 3
Алания
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
3
Алания
3
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Алания
1 : 1
Нефтехимик
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Алания
1
Нефтехимик
1
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
17:00
Динамо
0 : 2
Алания
10.03.2021
10 марта 2021
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
Алания
3 : 1
Чертаново
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Алания
3
Чертаново
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
0 : 0
Нижний Новгород
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Алания
2 : 1
Оренбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Алания
2
Оренбург
1
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
был в запасе
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
был в запасе
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