Думан Нарзилдаев
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кайсар
Возраст
27
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Белоруссия
2 : 0
Казахстан
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 78' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Белоруссия
2
Казахстан
0
минуты: 78' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
Казахстан
0 : 0
Албания
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Казахстан
0
Албания
0
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 17:00
Казахстан
1 : 2
Белоруссия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 17:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Казахстан
1
Белоруссия
2
был в запасе