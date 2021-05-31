Николас Нартей
№19
Полузащитник
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Команда
Зандхаузен
Возраст
21
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2021 31 мая 2021 пн 22:00
Дания (мол.)
1(5) : 1(6)
Германия (мол.)
206'
206'
206'
31.05.2021 31 мая 2021 пн 22:00
206'
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Дания (мол.)
1(5)
Германия (мол.)
1(6)
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала