Лука Нанни
№27
Защитник
Подписаться
Команда
Фольгоре
Возраст
26
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Англия
5 : 0
Сан-Марино
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Англия
5
Сан-Марино
0
был в запасе