Мамор Ньянг
№39
Нападающий
Подписаться
Команда
Хетафе
Возраст
19
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 19:30
Гранада
0 : 0
Хетафе
23.05.2021 23 мая 2021 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
0
Хетафе
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 17:15
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1
Хетафе
0
был в запасе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 23:00
Барселона
5 : 2
Хетафе
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
5
Хетафе
2
был в запасе