Джейсон Найт

№38
Полузащитник
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Команда
Дерби Каунти
Гражданство
Ирландия
Возраст
21
Рост
173
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
26.03.2022 26 марта 2022 сб 20:00
Ирландия
2 : 2
Бельгия
26.03.2022 26 марта 2022 сб 20:00
минуты: 76' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Март
Ирландия
2
Бельгия
2
минуты: 76' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Март