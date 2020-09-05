Адиль Нагиев
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Сабаил
Возраст
25
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Азербайджан
1 : 2
Люксембург
72'
72'
72'
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Азербайджан
1
Люксембург
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур