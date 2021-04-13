Кенни Наджера
№39
Нападающий
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Команда
ПСЖ
Возраст
19
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.04.2021 13 апр. 2021 вт 22:00
ПСЖ
0 : 1
Бавария
13.04.2021 13 апр. 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
ПСЖ
0
Бавария
1
был в запасе