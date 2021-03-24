N. Glushkov
№0
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
Нефтехимик
5 : 1
Динамо
9'
39'
9'
39'
9'
39'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Нефтехимик
5
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур