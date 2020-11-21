Тамерлан Мусаев
№60
Нападающий
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Команда
Балтика
Возраст
19
Рост
185
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Алания
5 : 0
Балтика
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
5
Балтика
0
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 1
Нефтехимик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 18:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
0
Нефтехимик
1
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
минуты: 45' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
минуты: 45' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 10 тур