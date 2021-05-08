Никита Муромский
№22
Полузащитник
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Команда
Динамо
Возраст
21
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Динамо
62'
62'
62'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 8:00
минуты: 1' - 88'
Россия. ФНЛ, 40 тур
СКА-Хабаровск
1
Динамо
0
минуты: 1' - 88' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 34 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур