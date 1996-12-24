Муктар Дьякаби
№35
Защитник
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Команда
Валенсия
Гражданство
Франция
Дата рождения
19 дек. 1996 (24) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Капитан «Валенсии» увел команду с поля из-за расизма. Они доиграли матч из-за угрозы снятия очков – но судьи это отрицают
#Муктар Диакаби
05 апреля, 16:05
Странный защитник у «Валенсии». Сегодня привез 2 нелепых пенальти, раньше – орал на судью, пока убегал забивать соперник
#Муктар Диакаби
11 марта 2020, 01:45
# новости спорта
Примера не нашла доказательств проявления расизма со стороны футболиста «Кадиса» в адрес Диакаби из «Валенсии»
09 апреля, 15:23
«Валенсия» ушла с поля из-за расизма в матче Примеры. Команду вернул пострадавший игрок
04 апреля, 20:54