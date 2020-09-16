Александр Мосунов
№23
Защитник
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Команда
Звезда
Возраст
24
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 17:00
Звезда
0 : 1
Сочи
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Звезда
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур