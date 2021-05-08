Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антон Шунин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Роберт Левандовски
Денис Черышев
Мануэль Нойер
Игорь Акинфеев
Россия
Северная Македония
Болгария
Испания
Украина
Италия
Англия
Франция
Польша
Финляндия
Дания
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Ювентус
ЦСКА
Барселона
Локомотив
ПСЖ
Ливерпуль
Тамбов
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Лига чемпионов
РПЛ
Неймар
Криштиану Роналду
Северная Македония
Лионель Месси
Лига Европы
Болгария
Херенвен
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Илья Мосейчук
№69
Полузащитник
Подписаться
Команда
Текстильщик
Возраст
21
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
08.05.2021
08 мая 2021
сб
20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
26'
26'
26'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
32'
32'
32'
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 42' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 42' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
76'
76'
76'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
15:00
минуты: 65' - 83'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
минуты: 65' - 83' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
был в запасе
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
14:00
Текстильщик
0 : 3
Крылья Советов
70'
70'
70'
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
0
Крылья Советов
3
был в запасе