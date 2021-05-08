Илья Мосейчук
№69
Полузащитник
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Команда
Текстильщик
Возраст
21
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
26'
26'
26'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Факел
1 : 0
Текстильщик
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
32'
32'
32'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 42' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 42' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Спартак-2
1 : 1
Текстильщик
76'
76'
76'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-2
1
Текстильщик
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 65' - 83'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
минуты: 65' - 83' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
1 : 0
Текстильщик
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 13:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1
Текстильщик
0
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
был в запасе
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Текстильщик
1 : 0
Балтика
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1
Балтика
0
был в запасе
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 14:00
Текстильщик
0 : 3
Крылья Советов
70'
70'
70'
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
0
Крылья Советов
3
был в запасе