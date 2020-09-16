Семен Морозов
№98
Вратарь
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Команда
Волга
Возраст
22
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 17:00
Волга
0 : 3
Урал
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Волга
0
Урал
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур