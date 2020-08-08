Никита Моргунов
№93
Защитник
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Команда
Спартак
Возраст
20
Рост
204
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 15:00
Спартак-2
1 : 1
Торпедо
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Спартак-2
1
Торпедо
1
был в запасе