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Лоренцо Монтипо
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Лоренцо Монтипо
№96
Вратарь
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Ближайший матч
Верона - Милан
Команда
Верона
Гражданство
Италия
Возраст
26
Рост
191
Вес
85
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
италия. серия а
08.05.2022
08 мая 2022
вс
21:45
Верона
-:-
Милан
08.05.2022
08 мая 2022
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
-
Милан
-
23.04.2022
23 апр. 2022
сб
21:45
Верона
1 : 1
Сампдория
23.04.2022
23 апр. 2022
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
04.04.2022
04 апр. 2022
пн
19:30
Верона
1 : 0
Дженоа
04.04.2022
04 апр. 2022
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
13.03.2022
13 марта 2022
вс
17:00
Верона
1 : 2
Наполи
13.03.2022
13 марта 2022
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
17:05
Верона
3 : 1
Венеция
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
17:05
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
3
Венеция
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
13.02.2022
13 февр. 2022
вс
17:00
Верона
4 : 0
Удинезе
13.02.2022
13 февр. 2022
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
4
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
21.01.2022
21 янв. 2022
пт
22:45
Верона
2 : 1
Болонья
21.01.2022
21 янв. 2022
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
20:30
Верона
1 : 1
Фиорентина
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
17:00
Верона
1 : 2
Аталанта
12.12.2021
12 дек. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
30.11.2021
30 нояб. 2021
вт
22:45
Верона
0 : 0
Кальяри
30.11.2021
30 нояб. 2021
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
22.11.2021
22 нояб. 2021
пн
20:30
Верона
2 : 1
Эмполи
22.11.2021
22 нояб. 2021
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
19:00
Верона
2 : 1
Ювентус
30.10.2021
30 окт. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
16:00
Верона
4 : 1
Лацио
24.10.2021
24 окт. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
4
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:00
Верона
4 : 0
Специя
03.10.2021
03 окт. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
4
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
19:00
Верона
3 : 2
Рома
19.09.2021
19 сент. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
3
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
27.08.2021
27 авг. 2021
пт
21:45
Верона
1 : 3
Интер
27.08.2021
27 авг. 2021
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
19:30
Верона
2 : 3
Сассуоло
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
2
Сассуоло
3
был в запасе
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
16:00
Кальяри
1 : 2
Верона
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
18.04.2022
18 апр. 2022
пн
22:00
Аталанта
1 : 2
Верона
18.04.2022
18 апр. 2022
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Аталанта
1
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
09.04.2022
09 апр. 2022
сб
19:00
Интер
2 : 0
Верона
09.04.2022
09 апр. 2022
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
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