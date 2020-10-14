Кристоф Моншейн
№14
Нападающий
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Команда
Адмира
Возраст
28
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Румыния
0 : 1
Австрия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Румыния
0
Австрия
1
был в запасе
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Австрия
2 : 3
Румыния
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 2 тур
Австрия
2
Румыния
3
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Норвегия
1 : 2
Австрия
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 1 тур
Норвегия
1
Австрия
2
был в запасе