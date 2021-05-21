Эусебио Монцо
№39
Защитник
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Команда
Леванте
Возраст
20
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
Леванте
2 : 2
Кадис
21.05.2021 21 мая 2021 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
2
Кадис
2
был в запасе