Клинтон Мола
№6
Полузащитник
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Команда
Штутгарт
Возраст
20
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Штутгарт
0 : 2
Арминия
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
0
Арминия
2
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:30
Штутгарт
1 : 3
Вольфсбург
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Штутгарт
1
Вольфсбург
3
был в запасе