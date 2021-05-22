Mohamed Sankoh
№44
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
Штутгарт
0 : 2
Арминия
22.05.2021 22 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Штутгарт
0
Арминия
2
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Боруссия
1 : 2
Штутгарт
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
1
Штутгарт
2
был в запасе