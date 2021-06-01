Якуб Модер
№16
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Возраст
22
Рост
188
Вес
78
Забил первый гол за сборную в ворота Украины спустя 29 секунд после выхода на поле – это рекорд Польши.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2021 01 июня 2021 вт 21:45
Польша
1 : 1
Россия
01.06.2021 01 июня 2021 вт 21:45
минуты: 67' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Польша
1
Россия
1
минуты: 67' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь