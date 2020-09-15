Сергей Мизгирев
№51
Защитник
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Команда
Химки
Возраст
20
Рост
184
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 13:00
Зенит
0 : 1
Химки
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Зенит
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур