Неманья Митрович
№32
Защитник
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Команда
Марибор
Возраст
28
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Молдавия
0 : 4
Словения
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 74' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Молдавия
0
Словения
4
минуты: 74' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Косово
0 : 1
Словения
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Косово
0
Словения
1
был в запасе
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Словения
1 : 0
Молдавия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Словения
1
Молдавия
0
был в запасе
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Словения
0 : 0
Греция
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Словения
0
Греция
0
был в запасе