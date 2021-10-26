Mikkel Kirkeskov

№2
Нападающий
Mikkel Kirkeskov
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Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
германия. кубок
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 19:30
Хоффенхайм
5 : 1
Хольштайн
26.10.2021 26 окт. 2021 вт 19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хоффенхайм
5
Хольштайн
1
был в запасе
07.08.2021 07 авг. 2021 сб 16:30
Вайхе Фленсбург
2 : 4
Хольштайн
07.08.2021 07 авг. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Вайхе Фленсбург
2
Хольштайн
4
был в запасе