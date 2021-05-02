Энцо Мийо
№38
Нападающий
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Команда
Монако
Возраст
18
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
Монако
2 : 3
Лион
02.05.2021 02 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2
Лион
3
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Монако
0 : 3
Ланс
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
0
Ланс
3
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Марсель
2 : 1
Монако
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
3
ПСЖ
2
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Монако
1 : 1
Монпелье
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
1
Монпелье
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Брест
1 : 0
Монако
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
1
Монако
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
Монако
3 : 2
Страсбур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3
Страсбур
2
был в запасе
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 22:00
Ренн
2 : 1
Монако
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2
Монако
1
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Метц
0 : 1
Монако
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
0
Монако
1
был в запасе