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Коронавирус
Энцо Мийо
№38
Нападающий
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Команда
Монако
Возраст
18
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
02.05.2021
02 мая 2021
вс
22:00
Монако
2 : 3
Лион
02.05.2021
02 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
2
Лион
3
был в запасе
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
19.03.2021
19 марта 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Монако
0 : 3
Ланс
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
0
Ланс
3
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Марсель
2 : 1
Монако
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
3
ПСЖ
2
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Монако
1 : 1
Монпелье
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
1
Монпелье
1
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Брест
1 : 0
Монако
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
1
Монако
0
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Монако
3 : 2
Страсбур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3
Страсбур
2
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Ренн
2 : 1
Монако
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2
Монако
1
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Метц
0 : 1
Монако
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
0
Монако
1
был в запасе