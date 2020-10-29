Энеа Михай
№6
Защитник
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Команда
ПАОК
Возраст
22
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Гранада
0 : 0
ПАОК
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гранада
0
ПАОК
0
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
ПАОК
1 : 1
Омония
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ПАОК
1
Омония
1
был в запасе