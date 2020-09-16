Metin Karayer
№38
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:30
Прогрес
0 : 5
Виллем II
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:30
минуты: 64' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Прогрес
0
Виллем II
5
минуты: 64' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд