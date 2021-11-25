Жуниор Мессьяс

№30
Полузащитник
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Ближайший матч
Милан - Фиорентина
Команда
Милан
Гражданство
Бразилия
Возраст
30
Рост
174
Лента
Материалы
Статистика
Матчи
«Милан» вытащил 30-летний дебютант Лиги чемпионов. Он возил холодильники и пробивался из любительского футбола
#Жуниор Мессиас