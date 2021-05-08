Кентен Мерлен
№33
Нападающий
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Команда
Нант
Возраст
19
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Нант
3 : 0
Бордо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
3
Бордо
0
был в запасе