Умут Мерас
№13
Защитник
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Команда
Гавр
Возраст
25
Рост
178
Как-то раз было официально объявлено, что он уходит из «Бурсаспора» в «Бешикташ», но Мераш внезапно отправился в Лигу 2 играть за «Гавр». Так там и играет: «У меня был контракт с «Бешикташем»! Но там сменился президент и трансфер не состоялся».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Турция
3 : 3
Латвия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 65' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Турция
3
Латвия
3
минуты: 65' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
Турция
4 : 2
Нидерланды
72'
72'
72'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4
Нидерланды
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур