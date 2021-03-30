Умут Мерас №13 Защитник Подписаться

Команда Гавр

Возраст 25

Рост 178

Как-то раз было официально объявлено, что он уходит из «Бурсаспора» в «Бешикташ», но Мераш внезапно отправился в Лигу 2 играть за «Гавр». Так там и играет: «У меня был контракт с «Бешикташем»! Но там сменился президент и трансфер не состоялся».