Батиста Менди
№29
Полузащитник
Подписаться
Команда
Нант
Возраст
21
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
ПСЖ
1 : 2
Нант
14.03.2021 14 марта 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
1
Нант
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Нант
1 : 2
Реймс
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Нант
1
Реймс
2
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 45' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
минуты: 45' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
Нант
0 : 2
Лилль
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Нант
0
Лилль
2
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Нант
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1
Нант
1
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Нант
1 : 1
Ланс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
1
Ланс
1
был в запасе