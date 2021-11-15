Сун Менахем

№12
Защитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Возраст
28
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
Израиль
3 : 2
Фарерские острова
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Израиль
3
Фарерские острова
2
был в запасе
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Израиль
2 : 1
Молдавия
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Израиль
2
Молдавия
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
04.09.2021 04 сент. 2021 сб 21:45
Израиль
5 : 2
Австрия
04.09.2021 04 сент. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Израиль
5
Австрия
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Израиль
1 : 1
Шотландия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 80'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
1
Шотландия
1
минуты: 1' - 80' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Израиль
0 : 2
Дания
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 85'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Израиль
0
Дания
2
минуты: 1' - 85' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
Австрия
4 : 2
Израиль
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Австрия
4
Израиль
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 19:00
Шотландия
3 : 2
Израиль
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Шотландия
3
Израиль
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
Дания
5 : 0
Израиль
79'
79'
79'
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Дания
5
Израиль
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
01.09.2021 01 сент. 2021 ср 21:45
Фарерские острова
0 : 4
Израиль
01.09.2021 01 сент. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Фарерские острова
0
Израиль
4
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Молдавия
1 : 4
Израиль
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Молдавия
1
Израиль
4
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур