Мемфис Депай

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Футбол
«Барселона» зарегистрировала Гарсию и Депая благодаря Пике. Тот пошел на понижение зарплаты
#Жерар Пике
Футбол
Депай перешел в «Барселону»
#Мемфис Депай
Футбол
Депай выпустил песню и клип
#Мемфис Депай
Футбол
Месяц назад Депай порвал кресты, сейчас – уже работает в тренажерке
#Мемфис Депай