Мемфис Депай

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После гола Депай заткнул пальцами уши. Он так отвечает хейтерам и прославляет бога
#Мемфис Депай
🇳🇱 Мы не видели Голландию семь лет – как у нее дела? Почему фанаты не любят тренера и как он перепутал фамилию Промеса?
#Нидерланды
Твиттер по ошибке банил на 12 часов за слово «Мемфис». Все тут же начали спрашивать, как зовут Депая
#Мемфис Депай
Чьи контракты заканчиваются летом-2021. Месси, Рамос и другие
#Лионель Месси
Дембеле проигрывает конкуренцию 17-летним пацанам, но не уходит из «Барселоны»
#Усман Дембеле
Депай залечил травму и устроил шоу против «Юве»: закинул паненку и привез в свои
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#Мемфис Депай
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В декабре «Лион» ослаб из-за потери двух лидеров. И все равно обыграл «Ювентус»
#Лион
«Лион» мрачнейший: фанаты травят легионера, два лидера одновременно сломались, результаты – фу, тренер всех бесит
#Лион