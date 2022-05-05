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Лукас Мело (Тута)
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Тута (Лукас Мело)
№35
Защитник
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Ближайший матч
Байер - Айнтрахт
Команда
Айнтрахт
Гражданство
Бразилия
Возраст
22
Рост
184
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
лига европы
германия. бундеслига
германия. кубок
05.05.2022
05 мая 2022
чт
22:00
Айнтрахт
-:-
Вест Хэм
05.05.2022
05 мая 2022
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/2 финала
Айнтрахт
-
Вест Хэм
-
07.04.2022
07 апр. 2022
чт
22:00
Айнтрахт
1 : 1
Барселона
61'
78'
61'
78'
61'
78'
07.04.2022
07 апр. 2022
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/4 финала
Айнтрахт
1
Барселона
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1/4 финала
17.03.2022
17 марта 2022
чт
23:00
Айнтрахт
1 : 1
Бетис
17.03.2022
17 марта 2022
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Айнтрахт
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1/8 финала
25.11.2021
25 нояб. 2021
чт
23:00
Айнтрахт
2 : 2
Антверпен
25.11.2021
25 нояб. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Айнтрахт
2
Антверпен
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 5 тур
21.10.2021
21 окт. 2021
чт
22:00
Айнтрахт
3 : 1
Олимпиакос
50'
50'
50'
21.10.2021
21 окт. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Айнтрахт
3
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 3 тур
16.09.2021
16 сент. 2021
чт
22:00
Айнтрахт
1 : 1
Фенербахче
16.09.2021
16 сент. 2021
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Айнтрахт
1
Фенербахче
1
был в запасе
28.04.2022
28 апр. 2022
чт
22:00
Вест Хэм
1 : 2
Айнтрахт
28.04.2022
28 апр. 2022
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/2 финала
Вест Хэм
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1/2 финала
09.03.2022
09 марта 2022
ср
20:45
Бетис
1 : 2
Айнтрахт
09.03.2022
09 марта 2022
ср
20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Бетис
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 1/8 финала
09.12.2021
09 дек. 2021
чт
20:45
Фенербахче
1 : 1
Айнтрахт
09.12.2021
09 дек. 2021
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Фенербахче
1
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 6 тур
04.11.2021
04 нояб. 2021
чт
20:45
Олимпиакос
1 : 2
Айнтрахт
04.11.2021
04 нояб. 2021
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Олимпиакос
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 4 тур
30.09.2021
30 сент. 2021
чт
19:45
Антверпен
0 : 1
Айнтрахт
30.09.2021
30 сент. 2021
чт
19:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Антверпен
0
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы, 2 тур